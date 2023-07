Tragedia sui colli: 16enne perde la vita in bicicletta

Un ragazzo di 16 anni ha perso la vita in via dell’Osservanza, sui colli, mentre era alla guida di una bicicletta. Come scrive Repubblica, Non è ancora chiaro se il ragazzo abbia semplicemente perso il controllo del mezzo o se nella dinamica sia coinvolto anche un altro veicolo. Il 16enne, di origine egiziana, era affidato ad una comunità di accoglienza.