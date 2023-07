Incidente in A14, coinvolti un'auto e un mezzo pesante. Code per 9 km

Alle ore 15 circa sull’autostrada A14 Bologna-Taranto, nel tratto compreso tra il bivio con il raccordo di Casalecchio e il bivio con la A13 in direzione Ancona, è avvenuto un incidente che ha visto coinvolti un'autovettura e un mezzo pesante al km 11. Sul luogo, fa sapere Autostrade, sono intervenuti i soccorsi meccanici, le pattuglie della Polizia Stradale ed il personale della direzione di tronco di Bologna di Autostrade per l'Italia.

Alle ore 17 circa l'incidente è stato risolto. Attualmente sul luogo dell’evento il traffico transita su tutte le corsie disponibili (in precedenza si era resa necessaria la percorrenza su una sola corsia) e si registrano 8 km di coda in diminuzione in direzione Ancona.