Incidente in A14: traffico intenso in direzione Bologna

Un incidente tra Faenza e Imola, in direzione Bologna, ha provocato circa due chilometri di coda. Come scrive Il Resto del Carlino, i veicoli coinvolti sarebbero almeno due e non ci sarebbero feriti gravi.

Altri rallentamenti sono segnalati in direzione Sud tra Castel San Pietro Terme e Castel Bolognese e tra San Lazzaro e il bivio per Ravenna a causa del traffico intenso.