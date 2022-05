Coniugi morti in incidente aereo: aperta inchiesta per disastro e omicidio colposo

E' stata aperta una inchiesta per disastro aereo e omicidio colposo sull'incidente tra ultraleggeri che ieri mattina ha provocato la morte di Bruno Raccanelli e Jolanda Benassi, marito e moglie di 71 e 69 anni. I titolari del fascicolo, il pm Francesco Tosto con la supervisione del capo Renato Nitti, per ora non hanno iscritto indagati nel registro delle notizie di reato, e spetterà ora ai medici legali e ai periti nominati chiarire la dinamica di quanto accaduto. Fondamentale soprattutto, sarà la ricostruzione che potrà fornire l'unico sopravvissuto allo schianto il pilota dell'altro aereo, che è riuscito ad atterrare in un campo vicino.

Stando a una primissima ricostruzione, condotta in prima battuta dalla polizia giunta sul posto assieme a 118 e vigili del fuoco, i due coniugi sarebbero morti in conseguenza dell'atterraggio di emergenza tra le campagne di Trani e Corato, in località Casalicchio. Il medico legale infatti avrebbe riscontrato da subito gravi ferite riportate dai due signori, palese conseguenza della manovra verso terra del velivolo. Ferito, ma in condizioni meno preoccupanti, il conducente dell'altro ultraleggero, un 57enne di origini ravennati.

Resta da chiarire la dinamica dell'incidente. Secondo i primi accertamenti -per questa categoria di velivoli non sono presenti scatole nere e rotte prestabilite- tutto l'incidente si sarebbe originato da un contatto tra i due aerei, che poco prima della tragedia avrebbero volato vicini. Su cosa abbia causato la collisione sono al lavoro i tecnici della procura.

Originari del mantovano, ma residenti da tempo a Bologna, Raccanelli e Benassi erano partiti dal Gargano, dall’aviosuperficie di San Giovanni Rotondo, diretti a Lecce. in un primo momento era stato ipotizzato che tutti i coinvolti fossero originari del ravennate, poi l'identità dei coniugi è stata accertata.