Treni, incidente AV: traffico ferroviario ancora sospeso, gli orari di oggi

E' ancora sospeso il traffico ferroviario sulla AV Roma - Napoli dopo il deragliamento di una carrozza avvenuto venerdì 3 giugno all'interno di una galleria nei pressi di Roma. E' in corso l'intervento dei tecnici per ripristinare la linea, secondo previsioni, entro domani 8 giugno. Il traffico sulla rete ferroviaria è quindi fortemente rallentato con ripercussioni anche per chi parte da e per Bologna.

Riprogrammazione treni

Nei giorni di martedì 7 e mercoledì 8 giugno il treno EN 295 München Hauptbahnhof (19:28) - Tarvisio Boscoverde - Roma Termini (10:45) termina la corsa a Bologna Centrale alle ore 5:53.

I passeggeri diretti a Firenze Santa Maria Novella e Roma Termini possono proseguire con i primi treni utili a cura del personale di Assistenza clienti di Trenitalia.

Nei giorni di martedì 7 e mercoledì 8 giugno il treno EN 294 Roma Termini (20:17) - Tarvisio Boscoverde - München Hauptbahnhof (9:21) ha origine da Bologna Centrale alle ore 23:45.

I passeggeri possono utilizzare il treno FR 9592 in partenza da Roma Termini alle ore 20:10 e in arrivo a Firenze Santa Maria Novella alle ore 21:46 e a Bologna Centrale alle ore 22:35, dove trovano proseguimento con il treno EN 294 che ne attende l'arrivo.