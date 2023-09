Medico ucciso a Imola, il 24enne che l’ha tamponato torna in libertà

È stato convalidato l’arresto del 24enne che nella notte tra venerdì e sabato, a Imola, ha tamponato e ucciso Antonio Vilardi, medico ortopedico di 41 anni che si trovava alla guida della sua motocicletta.

L’udienza di convalida dell’arresto, come riporta l’agenzia Dire, si è tenuta nella mattina di lunedì 18 settembre in videoconferenza. Dopo il carcere, scattato nelle ore immediatamente successive al tamponamento, il giovane “verrà rimesso in libertà entro questa sera, senza alcuna misura cautelare a suo carico", dice il suo legale Alberto Padovani. La Procura aveva chiesto per il giovane – al momento dell’incidente risultato positivo all’alcoltest per 1,21 g/l – gli arresti domiciliari, ma per il Gip Andrea Romito non sussiste il pericolo che il giovane fugga, che le prove vengano inquinate o che il reato venga reiterato.