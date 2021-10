Appennino, gravissimo incidente al Corno alle Scale. Intervento ancora in corso

Gravissimo incidente sulla via dei Balzi dell’Ora in Appennino, al Corno alle Scale. Intervento ancora in corso. Sul posto due squadre Cnsas più elicottero Pavullo. Seguiranno aggiornamenti.

I Balzi dell’Ora sono una serie di grossi massi che compongono una parte del crinale del corno alle Scale. Si trovano tra il monte la Nuda e il Corno, e seguendo il sentiero che li attraversa, è possibile salire fino alla cima. Il percorso non è dei più semplici (è classificato come EE, “tratto per escursionisti esperti”).