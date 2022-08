Incidente in bici al Brasimone: ferito 56enne, recuperato con l'elicottero

Per cause non ben stabilite, un biker ha perso il controllo del mezzo ed è caduto procurandosi più traumi

Brutta caduta per un rider su un sentiero presso il Lago Brasimone. L'uomo, 56 anni di Castiglione dei Pepoli nella caduta si è procurato traumi e fratture in diverse zona del corpo. Secondo quanto ricostruito, insieme ad amici stava percorrendo in mountain bike il sentiero 155 quando, per cause non ben stabilite, ha perso il controllo del mezzo ed è caduto procurandosi più traumi: al torace, alla rachide dorsale e alla spalla destra oltre a un sospetto trauma cranico, pur essendo sempre rimasto cosciente.

Il punto in cui è accaduto l'incidente non aveva copertura telefonica né radio, quindi gli amici per dare l'allarme hanno dovuto cercare una zona in cui poter prendere la linea telefonica e, fortunatamente ,a distanza di circa 200 mt hanno potuto mettersi in contatto con il Comando dei Carabinieri di Vergato.

Questi ultimi hanno subito richiesto l'intervento del Soccorso Alpino e sono intervenuti sia due tecnici della stazione Rocca di Badolo sia due tecnici della stazione Corno Alle Scale. Sul posto è giunto anche l'elicottero di soccorso Elipavullo: i tecnici hanno verricellato l'infortunato a bordo ma, essendo ormai sera e non potendo compiere voli notturni, l'elicottero è dovuto atterrare presso l'ospedale di Pavullo dove è arrivatoun altro velivolo che ha trasportato a sua volta l'uomo presso l'ospedale Maggiore di Bologna, in codice 2.