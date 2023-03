Mezzo agricolo si ribalta nella scarpata, ferito un 72enne

Brutto incidente nella tarda mattinata di oggi, 21 marzo, nel comune di Camugnano, dove un agricoltore si è ribaltato con il proprio mezzo agricolo mentre stava lavorando.

Dalla prima ricostruzione, l'uomo- 72 anni- si trovava su un macchinario agricolo di piccole dimensioni quando, per cause non certe, si è ribaltato cadendo in una piccola scarpata. Nello schianto avrebbe riportato una frattura al bacino.

L'allarme è stato lanciato da alcuni conoscenti che, al lavoro nelle vicinanze, hanno assistito alla scena. Sul posto, attivati dalla centrale operativa del 118, è giunta una squadra del Soccorso Alpino stazione Corno alle Scale ed EliPavullo il cui equipaggio, supportato ed aiutato dagli operatori del Saer, ha caricato a bordo l'infortunato.

L'uomo è stato così celermente trasportato all'ospedale per ricevere le cure del caso. Presente anche l'ambulanza di Val di Sambro.