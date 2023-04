Ciclista precipita in un dirupo, salvato dai Vigili del Fuoco

Incidente per un ciclista di circa 50 anni che, attorno nel pomeriggio di sabato 22 aprile, è precipitato in un dirupo di 40 metri nelle zone attorno a San Luca. L’uomo è stato tratto in salvo dai Vigili del Fuoco che, in coordinamento con il 118, hanno calato una barella e recuperato l’uomo con delle tecniche di derivazione speleo alpino fluviali. Il ciclista, ferito ma cosciente, è stato trasportato all’ospedale in codice 2 per ulteriori accertamenti.