Crevalcore, 19 anni dal disastro ferroviario di Bolognina: "Memoria e impegno contro nuovi incidenti"

Crevalcore piange le vittime del disastro ferroviario avvenuto il 7 gennaio 2005. Sotto la pioggia battente si è tenuta anche quest'anno la cerimonia di commemorazione delle 17 persone morte nell'incidente di 19 anni fa quando, alle 12:53 in una giornata di fitta nebbia, il treno interregionale IR 2255 proveniente da Verona e il treno merci 59308 che viaggiava da Roma si schiantarono frontalmente nei pressi della stazione di Bolognina mentre viaggiavano lungo il binario unico della linea Bologna-Verona. Morirono entrambi i macchinisti, e ci furono un'ottantina di feriti.

Dopo la messa tenuta dal vicario generale di Modena monsignor Giuliano Gazzetti, i famigliari delle vittime e le autorità civili presenti (la vicepresidente regionale Irene Priolo, la vice-capo della Prefettura di Bologna Daniela Piedimonte e i rappresentanti dei Comuni toccati dalla tragedia) hanno deposto la corona di fiori ai piedi del cippo commemorativo. Hanno partecipato anche una delegazione dei Vigili del Fuoco di San Giovanni in Persiceto, tra i primi ad intervenire per prestare soccorso nei momenti immediatamente successivi all'incidente.

"Voglio sentitamente ringraziare i presenti che ancora oggi partecipano al ricordo di questa giornata - ha detto il sindaco Marco Martelli -. La memoria riveste sempre un ruolo cruciale perché ci permette di essere ancora attenti e impegnati nell’incrementare sempre più la sicurezza dei lavoratori delle ferrovie. Una memoria ancora indispensabile visto che, nonostante gli sforzi e l’impegno sin qui profusi, ancora oggi si verificano tragici incidenti ferroviari. All’impegno della memoria - ha concluso - deve sempre seguire l’impegno conseguente e costante nel tempo”

Secondo i pm, a causare la strage furono i guidatori del treno passeggeri che non rispettarono il semaforo rosso. Lo schianto fu impossibile da evitare dato che l'interregionale non era dotato del sistema automatico che blocca il treno in caso di mancato rispetto dei segnali. Il processo si chiuse nel 2011 in primo grado con l'assoluzione di dieci dirigenti di FS furono assolti dieci dirigenti di FS. Oggi al posto della vecchia ferrovia è stata tracciata la Ciclovia del Sole, e la linea Bologna-Verona è stata raddoppiata.