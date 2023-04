Incidente a Bentivoglio: chi era il 39enne che ha perso la vita

Notte di sangue sulle strade di Bentivoglio, dove attorno alle ore 22 dello scorso venerdì il 39enne Giuseppe Pesce, residente a Baricella, ha perso la vita in seguito ad un incidente con la sua auto. Per cause ancora da accertare, la sua Peugeot 208 è uscita dalla carreggiata di via Saletto, forse a causa di una distrazione o di un malore improvviso. Dopo essere finito nel canale di scolo che costeggia la strada, il veicolo si è ribaltato più volte su sé stesso, terminando la sua traiettoria in un campo. Pesce è rimasto incastrato nell’abitacolo e all’arrivo del 118 è stato trovato senza vita. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco e le forze dell’ordine. Sull’accaduto indaga la Polizia Locale di Reno Galliera.