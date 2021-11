Lavoro, Si Cobas: "Incidente in magazzino, tecnico ha perso sei dita"

Un grave incidente sul lavoro si sarebbe verificato in un magazzino del'Interporto. A riferirlo è il sindacato Si Cobas in una nota. "Stiamo ancora piangendo la morte di Yaya Yafa -si legge- quando ci è giunta notizia" dell'infortunio grave, verificatosi unn paio di ore prima dell'alba di oggi. In questo caso l'infortunato sarebbe "un tecnico che lavora alla macchina di smistamento pacchi" il quale "ha perso 6 dita".

Eppure, secondo il sindacato di base, qualche settimana fa "durante un incontro avevamo fatto presente ad un Responsabile e al rappresentante per la sicurezza del magazzino in oggetto il rischio che i lavoratori correvano lavorando con quei ritmi" ma nessuna contromisura pare essere stata messa in campo. Ora Si Cobas ha chiamato a uno "stato di agitazione" a partire dalle ore 20 di questa sera, a partire dal sito dell'incidente. "Ora ci toccherà leggere le solite frasi di circostanza, le solite parole buoniste, di chi invece si porta le responsabilità intere di quanto accade in materia di sicurezza sul lavoro" tuona in calce il portavoce del sindacato Tiziano Loreti.