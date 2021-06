Incidente sul lavoro ad Argelato: muletto si ribalta, operaio ferito

Un operaio 43enne bolognese è rimasto ferito sul lavoro ieri pomeriggio, a San Giorgio di Piano. E' successo intorno alle 13:30, in una azienda specializzata nella produzione d’impianti e macchine per il settore industriale e per il settore delle energie rinnovabili.

Il 118 si è portato sul posto, caricando l'uomo e portandolo in codice tre al Maggiore di Bologna, mentre i militari si San Giorgio di Piano hanno avviato gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell'accaduto.

Non è il primo episodio del genere nell'ultimo periodo. A Bazzano una operaia era rimasta ferita muovendo il mezzo meccanico, mentre a inizio maggio un 57enne era morto schiacciato a Minerbio.