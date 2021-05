Incidente sul lavoro, operaia investita dal muletto: sciopero in azienda

Dopo l'incidente sul lavoro del 21 maggio scorso, quando in un’azienda specializzata in lavorazioni meccaniche di Bazzano una lavoratrice è stata investita da un muletto, condotto da un altro operaio, oggi, 24 maggio, Fiom Cgil e la Fim Cisl di Bologna e la Rsu della Tte Rapidpress di Bazzano hanno proclamato due ore di sciopero con assemblea.

I sindacati auspicano che "siano accertate nel più breve tempo possibile le cause e le eventuali responsabilità". Nel frattempo, visto che quello di giovedì è "l'ennesimo infortunio sul lavoro, che va a sommarsi a una lista interminabile e che si allunga quotidianamente", i sindacati hanno deciso di scioperare per due ore. "La salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro deve essere una priorità, e quindi occorre elaborare una strategia di interventi, finanziati anche con il Pnrr (Piano nazionale di ripresa e resilienza, ndr)", scrivono. In questo contesto, "si colloca la mobilitazione di questi giorni di Cgil, Cisl e Uil, attraverso assemblee nei luoghi di lavoro a sostegno di un Patto per la salute e la sicurezza del lavoro". Tra le richieste avanzate dai sindacati confederali ci sono "la formazione come diritto universale per ogni lavoratore, l'inserimento nei programmi scolastici anche la materia della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, il miglioramento delle ispezioni, investimenti tramite Inail sulla ricerca per proteggere i lavoratori anche attraverso tecnologie innovative, il rafforzamento e la generalizzazione della rappresentanza sindacale e la valorizzazione della contrattazione come misura di prevenzione", e infine "la qualificazione delle imprese sulla base del rispetto delle norme e della piena applicazione del contratto nazionale".

Le condizioni della donna sono subito apparse serie ed è stata trasportata d’urgenza al Pronto Soccorso dell’Ospedale Maggiore.