Incidente sul lavoro, ancora grave l'operaio ferito in fonderia

Sono ancora gravi le condizioni del lavoratore 52enne, vittima, ieri mattina, dell'ennesimo incidente sul lavoro: è stato colpito da un macchinario in funzione in un'azienda di Castel San Pietro ed è stato trasportato in elisoccorso all’ospedale Maggiore, dove è ricoverato in prognosi riservata.

"È il secondo infortunio a distanza di pochi giorni nel reparto fonderia di questa azienda" fa sapere Fiom Cgil Imola che ieri stava inviando alla direzione aziendale una richiesta di incontro "a seguito di un altro grave infortunio, avvenuto venerdì 24 maggio, che ha causato una prognosi di 30 giorni ad un operaio. Nemmeno il tempo di inviare la pec, che una telefonata ci ha informato del grave infortunio avvenuto oggi nello stesso reparto".

Il sindacato sarà ricevuto nei prossimi giorni: "Rimane forte la necessità da parte nostra di rivendicare maggiore sicurezza e tutela della salute non solo nel reparto fonderia, ma in tutta la struttura aziendale", conclude Fiom.

Il 20 maggio scorso, un operaio di 43 anni ha perso la vita a Imola in seguito alle gravi ferite riportate dopo essere rimasto schiacciato da un camion, mentre lavorava in una ditta di trasporti.