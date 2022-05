Incidente sul lavoro a Ferrara, morto 36enne di Baricella

Era residente nel comune di Baricella l'operaio 36enne Miz Mohamed Fawzy Abdou, cittadino egiziano, che ieri mattina è precipitato da un ponteggio in smontaggio in condominio a Ferrara, in zona Borgo Punta, morendo quasi sul colpo. Il cantiere ora è sotto sequestro e la procura di Ferrara, nella figura del pm Ciro Savino ha aperto un fascicolo per omicidio colposo. Non sembra da un primo accertamento che siano mancati i presidi di sicurezza previsti dalla normativa.

L'operaio, considerato esperto nelle sue mansioni e impiegato in una nota ditta di ponteggi bolognesi, al momento della caduta indossava infatti imbragatura e casco, ma durante una manovra qualcosa deve essere andato storto e la fune non ha di conseguenza garantito il salvataggio della vita dell'uomo. Il volo, di 15 metri, è stato fatale per il 36enne, ma saranno gli inquirenti a stabilire l'esatta dinamica dell'accaduto e se le responsabilità siano da attribuire a un mancato rispetto del protocollo di sicurezza oppure a eventuali negligenze nella catena di vigilanza dei presidi di sicurezza.