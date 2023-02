Al lavoro con la motozappa, operaio ferito a Imola

Brutto infortunio agricolo stamane a Imola dove un operaio è rimasto gravemente ferito mentre era al lavoro con una motozappa. E' accaduto intorno alle ore 10 nella zona industriale di via Lasie.

Per soccorrere il 31enne, rimasto incastrato con un arto nella macchina agricola, sono dovuti intervenire i vigili del fuoco. Terminate le operazione il ferito è stato trasportato in eliambulanza all'ospedale Maggiore di Bologna, dove è stato accolto in codice 3.

Da quanto si apprende si trova ora ricoverato nel reparto di Ortopedia a seguito dei traumi riportati nell'incidente.