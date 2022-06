Incidente sul lavoro: dito nella macchina, falange tranciata per 26enne

Una falange amputata e una prognosi di 30 giorni per un ragazo di 26 anni, vittima ieri di un incidente sul lavoro nel comune di Lizzano in Belvedere, nell'appennino bolognese. Il ragazzo, impiegato presso una ditta di insaccati, al momento dell'incidnte stava operando su un macchinario del salumificio, quando il dito è rimasto incastrato nella macchina che lo ha tagliato. Sul posto sono arrivati i carabinieri e il 118, e il ragazo è stato portato in ospedale a Bologna per le cure del caso.