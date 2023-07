Incidente sul lavoro, muore in ospedale a 55 anni: chi era la vittima

Era finito sotto alcune travi e non ce l'ha fatta. E' morto in ospedale il 55enne di origine romena Sorin Frantoaei, vittima di un incidente nel primo pomeriggio giovedì 6 giugno in via Falcone Borsellino a Limidi di Soliera. Lo riferisce Modena Today.

Era stato colpito da alcune travi metalliche, mentre lavorava a un ponteggio, rimanendo schiacciato tra il materiale e il camion che stava manovrando. Allertati subito i soccorsi, sul posto erano intervenuti i sanitari del 118 con ambulanza e l'elisoccorso da Bologna, oltre alla medicina del lavoro.

Sorin Frantoaei era stato ricoverato nel reparto di rianimazione all'Ospedale Maggiore di Bologna, ma i traumi erano stati giudicati gravi già al momento del soccorso.

Frantoaei, residente a San Matteo della Decima, frazione di San Giovanni in Persiceto, lascia moglie e due figli. Sul corpo saranno eseguiti accertamenti per ricostruire l'accaduto, a seguito di quelli già effettuati da Ausl e Carabinieri sul luogo dell'infortunio.

I sindacati: "E' il quarto infortunio mortale dall'inizio dell'anno"

“E’ ora di porre fine alla strage di lavoratori in edilizia. Nell’ultimo anno è il quarto infortunio mortale che registriamo in provincia di Modena nel settore edile – affermano Rodolfo Ferraro (Fillea Cgil), Silvio D’Acunto (Feneal Uil) e Cinzia Zaniboni (Filca Cisl) – tutto ciò è intollerabile! Non si può morire di lavoro in una delle province più ricche d’Italia”.

I tre segretari chiedono l’immediata convocazione in Prefettura del “Tavolo sulla sicurezza e prevenzione degli infortuni nei luoghi di lavoro” (costituto nel marzo 2023) che vede la presenza di tutte le parti sociali che sono anche firmatarie del Patto regionale sul lavoro e il clima che pone al centro la sicurezza e la qualità del lavoro.

“Nessuno può restare inerme - Istituzioni, Ispettorato e Medicina del Lavoro, Inail, Organizzazioni datoriali e sindacali - davanti a questa drammatica realtà, che fa del settore delle costruzioni il più esposto fra tutti per infortuni gravi e mortali. Chiediamo immediate risposte con controlli capillari e la rigida applicazione delle norme di sicurezza” concludono i sindacalisti di Fillea, Feneal e Filca.