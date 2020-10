Incidente sul lavoro: morto l'artigiano di Budrio caduto dal capannone

Non ce la ha fatta l'artigiano originario di Budrio Giuliano Carati, 74 anni, morto in ospedale dopo alcune ore di agonia in seguito a un incidente sul lavoro. L'uomo, all'opera nel primo pomeriggio di ieri sul tetto di un capannoncino di una azienda nel modenese situata in via per Sassuolo, nella zona di Ponte Fossa di Formigine“.

Per motivi ancora al vaglio dei carabinieri locali Carati è caduto di sotto, con un salto di circa sei metri.

Ora saranno i militari a fare luce sul contesto e sulla dinamica dell'accaduto. Secondo un primo riscontro, sembra che il 74enne sia caduto da un cestello elevatore sul quale era issato. Sul posto si è recata anche la locale Medicina del lavoro Ausl.