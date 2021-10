Giovane morto sul lavoro, Sì Cobas: "Sciopero, ora l'Interporto si ferma"

"Un giovane che lavorava lì da tre giorni, a tempo determinato, tramite interinale, ha fatto una morte orribile". Lo ha detto Tiziano Loreti del sindacato Sì Cobas a Bologna Today, dopo la tragedia avvenuta questa notte all'Interporto di Bentivoglio, dove Yafa Yaya, giovane lavoratore del corriere SDA ha perso la vita. "Stiamo raggiungendo Bentivoglio, saremo in sciopero, ora l'Interporto si ferma - continua Loreti - speriamo di farne uno anche a livello nazionale".

Il giovane, originario della Guinea Bissau, è stato soccorso dai sanitari del 118, giunti sul posto con un’auto medica e un'ambulanza, ma i tentativi di rianimarlo sono stati vani. I rilievi sono affidati ai carabinieri dell’Unità Operativa Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro.

Cosa è accaduto? "Il ragazzo stava controllando la ribalta di un camion che è partito perchè non era frenato, è rimasto schiacciato. E' una situazione che ha una doppia veste, il fatto che sia un morto sul lavoro, poi, essendo lì da tre giorni, magari ha cercato di 'fare bene' nella speranza di ottenere un contratto a tempo indeterminato - ipotizza Loreti - è un settore in grande espansione, quindi con l'aumento dei volumi, si assiste a un peggioramento delle condizioni di lavoro", conclude il sindacalista.

"Molto probabilmente qualcuno parlerà di fatalità, ma noi sappiamo bene che la morte del lavoratore è la conseguenza delle condizioni di lavoro troppo spesso precarie, della mancanza di sicurezza sui luoghi di lavoro, che troppe volte sono il frutto della ricerca continua del profitto da parte dei padroni - scrive in una nota Sì Cobas - se da un lato si cerca di dividere i lavoratori con la questione del Green Pass, dall’altra parte, le condizioni di lavoro nei magazzini o nei reparti peggiorano costantemente".

Sì Cobas avverte: "Ora più che mai intensificheremo la lotta per tutte le lavoratrici e i lavoratori vittime di questo sistema. Per questo motivo, unitamente ai lavoratori, proclamiamo due ore di sciopero in tutti i luoghi di lavoro su tutta la Provincia di Bologna ".

Lepore: "Chiarire subito le circostanze”.

"Un episodio grave sul quale è necessario chiarire subito le circostanze”. Lo ha scritto il sindaco Matteo Lopre a commento della scomparsa del giovane: "Il primo sentimento è sicuramente quello del cordoglio profondo per una giovane vita spezzata sul posto di lavoro. Vorrei, per questo, esprimere a nome dell’intera città innanzitutto la nostra vicinanza alla famiglia e ai colleghi del giovane Yaya Yafa. È necessario fare quanto prima chiarezza sulle circostanze nel quale si è verificato l’incidente. Ho chiesto a Sergio Lo Giudice, mio capo di Gabinetto in Città Metropolitana e delegato al lavoro, di tenermi costantemente aggiornato sugli sviluppi”.

