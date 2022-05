Altro infortunio sul lavoro: operaio in gravi condizioni al Maggiore

Un lavoratore 52enne è rimasto ferito in un'azienda di Castel San Pietro: l'uomo è stato colpito da un macchinario ed è stato trasportato in elisoccorso in codice 3 all'ospedale Maggiore.

Si tratta dell'ennesimo infortunio sul lavoro e sono in corso gli accertamenti per chiarire le dinamiche. Lo riferisce su Facebook Fiom-Cgil di Imola che e sarebbe il secondo episodio in pochi giorni nel reparto fonderia dell'azienda.

"Nemmeno il tempo di inviare la pec - sull'altro incidente - che una telefonata ci ha informato del grave infortunio avvenuto oggi nello stesso reparto", scrive il sindacato dei metalmeccanici di Imola che ritiene "inaccettabile il ripetersi di episodi che mettono in pericolo la salute dei lavoratori e delle lavoratrici e da sempre rivendica maggiore sicurezza nei luoghi di lavoro e nelle fabbriche metalmeccaniche".

Fiom Imola ha chiesto quindi un incontro urgente alla direzione aziendale, che ha risposto convocando il sindacato per i prossimi giorni: "Vogliamo dare voce alle lavoratrici e ai lavoratori, non escludendo anche forme di mobilitazione. Rimane forte la necessità da parte nostra di rivendicare maggiore sicurezza e tutela della salute non solo nel reparto fonderia, ma in tutta la struttura aziendale. Inoltre, quello della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro è un tema che stiamo affrontando nelle aziende del circondario imolese con il pieno coinvolgimento delle rappresentanze sindacali e delle RLS della Fiom. Solo pochi giorni fa il nostro territorio è stato segnato duramente da un infortunio mortale presso una ditta di trasporti di Imola - e conlude - La sicurezza viene prima di tutto".

(Elisoccorso_Foto archivio)