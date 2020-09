Incidente sul lavoro in via del Fonditore, operaio ferito

Sono in corso di accertamento da parte della medicina del lavoro le cause dello scoppio in una azienda, che hanno portato al ferimento di un operaio di 37 anni. L'incidente sul lavoro si è verificato nella giornata di ieri, in tarda mattinata.

Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco e la polizia, unitamente alla unità di medicina del lavoro. L'operaio, impiegato nella manutenzione di una caldaia, sarebbe stato investito dalla esplosione di un vaso di espansione mentre effettuava delle operazioni su una caldaia. Lo stesso 37enne è stato poi soccorso dai sanitari del 118, che gli hanno diagnosticato una frattura a un braccio. Stanno continuando gli accertamenti per verificare l'esatta dinamica del fatto, dovuto alla difettosità del macchinario o un errore umano.