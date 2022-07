Operaio soccorso dopo il crollo di un soppalco: incidente sul lavoro a Gaggio Montano

Incidente sul lavoro ieri mattina alla Philips di Gaggio Montano, nel bolognese. Un lavoratore di un'impresa esterna sarebbe stato coinvolto dal cedimento di un soppalco e portato con l'elisoccorso all'ospedale Maggiore, dove sarebbe ancora ricoverato. Lo fanno sapere al Fiom-Cgil e la Fim-Cisl che annunciano per martedì un'assemblea in sciopero di tutti i lavoratori della Philips "per dare un primo segnale, anche perché non è accettabile che gli infortuni, anche gravi, sul lavoro siano la nuova normalità del mondo del lavoro". I sindacati, nel chiedere chiarezza sulle dinamiche dell'accaduto esprimono "piena fiducia nell'operato degli inquirenti affinché siano accertate eventuali responsabilità.