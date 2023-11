Incidente sul lavoro: ancora grave l'operaio ferito

Ieri il grave incidente in Strada Maggiore, dove un operaio edile è caduto dal secondo piano di un palazzo in ristrutturazione. Il 32enne è stato portato in gravi condizioni all'Ospedale Maggiore. "E' l'ennesimo episodio ai danni di un operaio del settore edile, dopo l'ultimo incidente mortale che ha causato la morte di un operaio impiegato in un appalto dell'Aeroporto di Bologna", ricorda la Fillea-Cgil del capoluogo. "La situazione degli infortuni sul lavoro nel nostro Paese è inaccettabile. In un contesto in cui il dibattito pubblico e l'agenda politica non sembrano voler calendarizzare una discussione in merito che vada oltre il lutto dovuto alla contingenza", protesta il sindacato degli edili.

"Purtroppo questo ennesimo episodio racconta ancora in modo drammatico quanto ancora si debba fare nella fase di prevenzione e quanto si debba ancora investire per evitare gli infortuni, per intensificare i controlli e per applicare le sanzioni", chiede la sigla. "Ci vogliono risorse per investire in formazione, è necessario stimolare la responsabilità sociale delle imprese. Il lavoro è un diritto. La salvaguardia della vita e la salute dei lavoratori deve essere un dovere per lo Stato e per il sistema delle imprese. È necessario quindi riportare la sicurezza al centro del dibattito, renderla per davvero uno strumento di emancipazione inscindibile dalla qualità del lavoro", scandisce la Fillea.

"Le imprese devono smettere di considerare le voci di spesa sulla sicurezza come un costo. Le risorse sulla salute e sicurezza sono risorse spese per la dignità del lavoro, per la dignità ed il rispetto dei lavoratori. Un investimento per il futuro del nostro Paese. Perché la sicurezza è una risorsa e non un lusso. Finché verrà considerata un costo, continueranno a presentarsi situazioni di pericolo", conclude il sindacato.