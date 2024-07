Incidente sul lavoro: 44enne precipita da un tetto

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Incidente sul lavoro in Valsamoggia, nella provincia di Bologna: un uomo di 44 anni è precipitato da un tetto, dove stava lavorando. L’incidente è avvenuto nella zona industriale di via Lunga questa mattina, 19 luglio, poco dopo le 9 della mattina. L’uomo, di origine straniera, è stato trasportato in gravi condizioni con l’elisoccorso all’ospedale Maggiore di Bologna. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, ma la dinamica è ancora sconosciuta. Lo scrive Il Resto del Carlino.