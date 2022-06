Incidente linea AV: caos rientri, circolazione treni ancora sospesa

Non è stato un rientro agevole dal lungo ponte per chi ha scelto di muoversi in treno dopo l'incidente del convoglio Alta Velocità del 3 giugno. Il traffico rimane quindi sospeso sulla linea AV Roma - Napoli e sulla linea Roma - Pescara.

Ieri, 5 giugno, l'area e le 11 carrozze viaggiatori sono state dissequestrate, ma restano ancora sotto sequestro il tratto di rotaia deformato, il locomotore posteriore deragliato e il locomotore anteriore.

Come rende noto Trenitalia, sono ancora in corso le attività di ripristino della funzionalità del tratto e la stima è di tre giorni. Oggi, 6 giugno, la circolazione dei treni Alta Velocità e Regionali nelle Regioni Lazio e Campania è stata dunque modificata, che influisce quindi anche sui treni che arrivano e partono dalla stazione di Bologna, come alcune variazioni sono previste per i collegamenti Regionali Veloci tra Roma e Abruzzo, Umbria e Marche.

AV instradati su linee convenzionali

I treni Alta Velocità sono instradati sui percorsi alternativi sulle linee convenzionali Roma - Napoli via Formia e via Cassino. Maggiori tempi di percorrenza da 60 a 90 minuti. I treni Alta Velocità instradati sul percorso alternativo via Formia non fermano a Napoli Afragola.

Attivo il servizio navetta tra Napoli Afragola e Napoli Centrale.

I treni Alta Velocità instradati sul percorso alternativo via Formia fermano a Roma Tiburtina anziché a Roma Termini.

Alcuni treni InterCity fermano a Campoleone.

Nei giorni di lunedì 6, martedì 7 e mercoledì 9 giugno il treno EN 295 München Hauptbahnhof (19:28) - Tarvisio Boscoverde - Roma Termini (10:45) termina la corsa a Bologna Centrale alle ore 5:53.

I passeggeri diretti a Firenze Santa Maria Novella e Roma Termini possono proseguire con i primi treni utili a cura del personale di Assistenza clienti di Trenitalia.

Nei giorni di lunedì 6, martedì 7 e mercoledì 9 giugno il treno EN 294 Roma Termini (20:17) - Tarvisio Boscoverde - München Hauptbahnhof (9:21) ha origine da Bologna Centrale alle ore 23:45.

I passeggeri in partenza da Roma Termini e Firenze Santa Maria Novella possono utilizzare i primi treni utili a cura del personale di Assistenza clienti di Trenitalia fino a Bologna Centrale, dove trovano proseguimento con il treno EN 294.

Treni Italo

Le modifiche riguardano anche Italo che ha cancellato totalmente o parzialmente i seguenti treni: