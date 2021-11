Incidente in Appennino: cade fuori strada con la moto, recuperato con il soccorso alpino

Un 60enne è stato portato in condizioni di media gravità al Maggiore di Bologna, dopo un incidente in montagna. E' successo nel primo pomeriggio, tra i boschi di Luminasio, vicino PIan di Venola.

Il signore, residente formalmente a Molinella, era in compagnia di amici e stata percorrendo un tratto accidentato lungo un sentiero, quando i prossimità di un tratto impervio, è finito sbalzato dal mezzo procurandosi due traumi alla spalla e al bacino.

Era da poco passato mezzogiorno e il 118 ha inviato sul posto l’ambulanza di Vergato, l’automedica di Lama di Setta, la squadra del Soccorso Alpino e Speleologico stazione Rocca di Badolo e l’elicottero 118 di Pavullo nel Frignano dotato di verricello con a bordo un Tecnico del Cnsas.

Raggiunto dai tecnici del Soccorso Alpino, dopo valutazione hanno confermato l’intervento dell’elicottero, che ormai era già in zona e in pochi minuti ha raggiunto il luogo dell’evento. L’equipaggio è stato sbarcato con il verricello in quanto la zona non è atterrabile. L’anestesista dopo averlo valutato gli ha somministrato l’analgesia per il forte dolore. Recuperato sempre con il verricello è stato trasportato all’ospedale.