Incidente a Medicina: coinvolte tre auto

Incidente stradale questa mattina in via Olmo a Medicina. Tre auto si sono scontrate tra loro, una delle quali si è poi ribaltata terminando la corsa in un capo adiacente. Sul posto sono arrivate tre ambulanze, i vigili del fuoco e i carabinieri. In base alle prime informazioni non ci sarebbero feriti gravi, ma una persona a bordo del mezzo ribaltato è stata estratta dai pompieri. La dinamica è al vaglio dei militari. La strada è stata chiusa per circa un'ora.