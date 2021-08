Appennino, giovane cade dal monopattino. Ricoverato al Maggiore

Le condizioni non sono gravi ma il 16enne ha riportato diverse ferite

Un ragazzo di 16 anni è caduto dal monopattino elettrico e ha riportato diverse ferite. Le sue condizioni non sono considerate gravi ma è ricoverato all'ospedale Maggiore. L'incidente è avvenuto ieri pomeriggio a San Benedetto Val di Sambro, nella frazione Pian di Balestra.

In base a quanto si apprende, il giovane ha perso l'equilibrio ed è caduto a terra mentre percorreva una stradina, nessun altro è rimasto coinvolto. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri.

Qualche giorno fa un altro incidente in via del Porto dove due ragazzine, minorenni e senza casco, hanno investito con un monopattino un pensionato. Per l'uomo 30 giorni di prognosi e un ginocchio fratturato.