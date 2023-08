Imola: uccide un pedone, fugge e dopo due ore si costituisce

Un uomo di 27 anni, a Imola, ha investito e ucciso un uomo di 55 anni. Il nome della vittima è Ivan Balducci, imolese.

Il 27enne, di Imola, si trovava alla guida del suo Volkswagen Caddy quando ha investito Balducci, il quale camminava sul ciglio della strada, in via Montericco. L’auto, dai primi riscontri, sembra aver colpito violentemente il pedone, il quale è stato sbalzato diversi metri più avanti, finendo in un fossato. Il conducente dell’auto, che procedeva nella stessa direzione, ha deciso di non fermarsi e di fuggire. Solamente dopo un paio di ore dopo l’accaduto, il 27enne si è presentato alla polizia, costituendosi.

La dinamica dell’incidente è stata ricostruita dalla polizia locale di Imola grazie ad alcuni testimoni e ai rilievi sul posto. Balducci, il pedone rimasto ucciso, probabilmente ha perso la vita sul colpo. Come riporta l’Ansa, il 27enne è ora indagato per omicidio stradale e omissione di soccorso, mentre la sua automobile è stata posta sotto sequestro.