Incidente mortale lungo la Porrettana, il sindaco Argentieri: "Urgente un confronto con i dirigenti Anas"

Il primo cittadino di Vergato chiede anche che venga accelerato l’iter per il progetto di messa in sicurezza della via Porrettana, dal tratto che da Sasso Marconi arriva fino alla Carbona

Dopo l'ennesimo incidente mortale lungo la Porrettana a Vergato, il sindaco Giuseppe Argentieri interviene sul tema della sicurezza stradale, chiedendo un confronto con i dirigenti Anas.

“Siamo vicini ai familiari del ragazzo di 31 anni che, questa mattina, ha perso la vita in un incidente stradale sulla via Porrettana in località Carbona di Vergato - spiega il primo cittadino - E’ l’ennesimo incidente che si verifica in quel tratto stradale. Un punto estremamente pericoloso. In più occasioni, come amministrazione, abbiamo chiesto ad Anas Emilia-Romagna, competente di quell’arteria stradale, di aumentare la sicurezza e penso che a questo punto non si possa più rinviare un confronto con la dirigenza di Anas Emilia-Romagna per cercare di capire le azioni da intraprendere per aumentare la sicurezza di quella strada. Inoltre, come amministrazione, chiediamo che venga accelerato l’iter per il progetto che è al CIPE di messa in sicurezza della via Porrettana dal tratto che da Sasso Marconi arriva fino alla Carbona dove sono previsti una serie di interventi importanti”.

A perdere la vita questa mattina è stato un uomo di 30 anni a bordo di una vettura, dopo uno schianto contro con autocarro per la raccolta rifiuti in conto Hera, L'impatto sembra essere stato molto forte e il trentenne, una guardia giurata, è stato sbalzato fuori dal veicolo, finendo strada in un campo adiacente.