Incidente di San Giovanni Persiceto, quattro morti (tra cui una bimba): il conducente patteggia condanna a tre anni

Un patteggiamento a tre anni, con l'attenuante del concorso di colpa, la patente ritirata per quasi due e un maxi risarcimento per le famiglie. E' l'epilogo giudiziario sui quattro morti nell'incidente dell'Amola di San Giovanni in Persiceto, dove uno scontro tra due auto nel giugno 2020, sulla Provinciale 568 tra Crevalcore e San Giovanni, si portò via la piccola Jessica Galantino, di soli nove anni, tre ragazzi tra i 19 e i 20 anni all'epoca, Nadhem Ben Belgacem, Yasser Souaieh e il gemello Yosri e infine Mario Marchesini, 69 anni.

Il giudice Grazia Nart, in sede di udienza preliminare ha decretato il patteggiamento della condanna per l'unico superstite del sinistro, l'allora 61enne Roberto Ariu.

Nell'accusa di omicidio stradale sostenuta dal pm Antonello Gustapane, la giudice ha riconosciuto il concorso di colpa del conducente della Peugeout che invase la corsia opposta durante una manovra. Dall'altra parte -come si è ricostruito- sopraggiungeva la Bmw di Airu che, sebbene "adeguatamente segnalato" viaggiava ben oltre il limite di velocità di 50, a -si è appurato- 120 Km/h.

Lo schianto inevitabile, ha fatto carambolare i mezzi addosso a Marchesini, seduto fuori dal vicino bar, drammatico scenario della quadruplice tragedia. Tragedia che si trasformò in disperazione quando al madre di Jessica, che abitava poco distante, sopraggiunse e trovò davanti a sé la scena, raccapricciante.

Nelle motivazioni del patteggiamento, Nart ha riconosciuto oltre al concorso di colpa -fattore che concorre per il codice della strada a un robusto sconto della pena- anche il quasi completo risarcimento da aprte di Ariu nei confronti dei familiari delle vittime.