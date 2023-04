Incidente mortale sulla via Emilia all'altezza di Anzola. Maxi scontro tra auto, camper e camion | FOTO

Una persona è morta e una seconda è rimasta ferita a causa di un incidente stradale avvenuto questa mattina sulla via Emilia all’altezza di Anzola dell’Emilia. Lo scontro ha coinvolto un'auto e un camion, e marginalmente anche un camper. La vittima, un uomo di 38 anni di origine tunisina residente a Modena, si trovava da solo alla guida di una Fiat Punto. All'arrivo dei soccorritori era già deceduto. I vigili del fuoco, intervenuti insieme alle squadre Anas, al 118 e alle forze dell'ordine, si sono occupati dello spegnimento di un principio d'incendio al vano motore del camion, il cui autista è rimasto ferito. Gli occupanti del camper non hanno riportato ferite.

Strada chiusa e traffico deviato

Attualmente la strada è chiusa alla circolazione in entrambe le direzioni per consentire i soccorsi necessari e i rilievi per accertare la dinamica dell’incidente. Si registrano lunghe code in tutta la zona. Il traffico viene deviato con un’uscita obbligatoria al km 121,800 per chi viaggia in direzione Modena e al km 123,500 per chi viaggia in direzione Bologna.