Scivola sul ghiaccio e precipita: Giulia muore a 37 anni

Una sportiva e una escursionista esperta Giulia Maroni, ma una scivolata non le ha dato scampo: a deceduta a 37 anni nel pomeriggio di ieri nella zona di Pizzo dei Sassi Bianchi sul monte Libro Aperto a Fanano, sull'appennino modenese. Lo riferisce Ravenna Today.

Lo scorso anno aveva partecipato alla Dakar, era appassionata di rally e di escursioni, nativa di Faenza, viveva a Castel Guelfo: è scivolata sul ghiaccio in un burrone, precipitando in un canalone per 50 metri e sbattendo contro le rocce e, nonostante il difficile intervento del Soccorso Alpino e dell'elicottero del 118 con il quale è stata trasportata d'urgenza all'ospedale Maggiore di Bologna, non c'è stato nulla da fare. È morta a causa delle ferite gravi riportate durante la caduta.