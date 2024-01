Incidente in campagna: motociclista finisce in ospedale

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Incidente in campagna per motociclista che con la sua moto stava percorrendo una strada sconnessa a Monterenzio, comune dell’Appennino bolognese. Per il centauro è stato necessario l’intervento del personale del 118 e dei vigili del fuoco, arrivati dal comando centrale e da quello di Monghidoro attorno alle ore 12.30. Oltre a loro è stato necessario l’intervento del Soccorso alpino dell’Emilia-Romagna (Saer).