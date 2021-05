Incidente in mountain bike: 14enne perde conoscenza, ricoverato al Maggiore|VIDEO

Un ragazzo di 14 ha riportato un trauma cranico dopo una caduta dalla bicicletta ed è stato trasportato in elicottero all'ospedale Maggiore. E' accaduto nel pomeriggio di ieri, quando un gruppo di ragazzi che fanno parte di una scuola di Mountain Bike sono partiti per fare una un giro didattico nelle colline intorno a Sasso Marconi.

Secondo quanto ricostruito, imboccato il sentiero che da Prati di Mugnano porta a Battedizzo, uno di loro, un ragazzo di 14 anni residente a Marzabotto, in tratto di sentiero molto scosceso è caduto riportando un trauma cranico con perdita di coscienza. Raggiunto dai compagni, che lo hanno trovato a terra è scattato l’allarme al 118. Alle 18.30 circa è stata inviata l’ambulanza di Vado, la squadra del Soccorso Alpino e Speleologico, stazione Rocca di Badolo, e l’elicottero 118 di Pavullo nel Frignano. Sul posto anche i Vigili del Fuoco e i Carabinieri.

Il ragazzo è stato raggiunto e l’equipaggio dell’elicottero è stato sbarcato con il verricello in quanto la zona non è atterrabile. Dopo valutazione e stabilizzazione da parte dell’anestesista, sono iniziate le operazioni di recupero, rese complicate a causa del forte vento. Il 14enne è trasportato all’ospedale Maggiore in codice di media gravità.