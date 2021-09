Incidente in mountain bike al Parco dei Prati di Mugnano: donna di 58 anni trasportata con l'elisoccorso

Gita in bicicletta si trasforma in una brutta esperienza per una bolognese. Una donna di 58 anni residente a Bologna infatti, insieme al marito, stava facendo una gita con la mountain bike nel Parco dei Prati di Mugnano, Sasso Marconi. Imboccata la carraia che dal parcheggio della vecchia osteria porta alla Commenda, la donna arrivata nel tratto più impegnativo della salita, ha perso l’equilibrio ed è caduta a terra procurandosi un trauma al torace e alla schiena.

Il marito ha chiamato subito il 118. Sono circa le 13.20 e sul posto viene inviata la squadra del Soccorso Alpino e Speleologico stazione Rocca di Badolo, l’elicottero 118 di Pavullo nel Frignano dotato di verricello con a bordo un Tecnico del CNSAS e i Vigli del Fuoco. La localizzazione del luogo dell’evento è stata un po’ laboriosa e i tecnici del CNSAS si sono divisi sui due versanti. Alcuni sono saliti a piedi da Battedizzo, mentre altri sono saliti con il mezzo fuoristrada dai Prati di Mugnano.

La donna è stata raggiunta dai tecnici i quali dopo averla valutata dal punto di vista sanitario, confermano l’elicottero che era già nelle vicinanze. L’equipe del mezzo di soccorso avanzato l'ha sbarcata con il verricello perché la zona non è atterrabile. Dopo la valutazione da parte del medico, la paziente è stata recuperata (sempre con il verricello) e trasportata all’ospedale Maggiore di Bologna in codice di media gravità.