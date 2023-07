Sei ragazzi feriti in uno scontro tra due auto a Pieve di Cento. Grave una 19enne

Sei feriti, di cui una ragazza di appena 19 anni in gravi condizioni: questo il bilancio di uno scontro tra due auto a Pieve di Cento, in provincia di Bologna.

L’incidente è avvenuto nel pomeriggio di sabato 29 luglio: una Fiat 500 procedeva in via Cremona quando si è scontrata con una Volkswagen Pol che si immetteva sulla via da una strada laterale. Cinque ragazzi, tutti tra i 19 e i 27 anni, hanno riportato ferite lievi o di media gravità, e sono stati medicati negli ospedali di Cento, Bentivoglio e Sant'Anna di Ferrara. Decisamente più gravi, come detto, le condizioni della ragazza 19enne che viaggiava all’interno della Fiat 500 con un’amica. La giovane è stata trasportata in elisoccorso all’Ospedale Maggiore di Bologna.