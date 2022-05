Incidente in porta S. Isaia: coinvolta anche una volante della Polizia

Maxi incidente oggi pomeriggio a Bologna: attorno alle 18.30 cinque veicoli si sono scontrati violentemente sui viali, all'altezza di porta S. Isaia tra viale dei Pepoli e viale Vicini. Ancora non chiara la dinamica dei fatti: tre auto - tra queste vetture c'è anche una volante della Polizia di Stato - un furgone e uno scooter sono rimasti coinvolti nell'incidente. Due persone ferite abbastanza gravemente (ma non sono in pericolo di vita) sono state immediatamente trasportate all'Ospedale Maggiore, mentre altre tre persone che sono rimaste ferite solo lievemente sono state trasportate al Sant'Orsola. Sul posto sono arrivate tre ambulanze, Vigili del Fuoco e Polizia Locale: il tratto è stato chiuso e il traffico è andato in tilt.