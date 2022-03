Incidente a Gaggio Montano: fuori strada con gli amici lungo la Porrettana

Patente ritirata e denuncia per guida in stato di ebbrezza. Sono i provvedimenti presi nei confronti di un 19enne, che ieri mattina prima dell'alba è stato protagonista di un incidente stradale, lungo la Porrettana all'altezza del comune di Gaggio Montano.

Il giovane alla guida del mezzo era in compagnia di altri quattro suoi amici, tutti più o meno della stessa età. A un certo punto il mezzo ha sbandato, finendo per colpire più volte il guard rail, per poi fermarsi in carreggiata.

Raggiunto dai soccorsi, il giovane e i suoi occupanti sono stati medicati: per loro prognosi dai 5 ai 30 giorni. Sul posto anche i carabinieri, che hanno condotto accertamenti anche per quanto riguarda l'alcool test. Sottoposto all'accertamento, il 19enne è risultato avere un valore di 1.2 g/l, quindi oltre lo 0.5 consentito dalla legge.