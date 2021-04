Incidente a Porta Mazzini: 74enne in ospedale

E' ricoverato in Rianimazione in prognosi riservata, ma non in pericolo di vita, il 74enne che ieri nel pomeriggio è stato travolto da una utilitaria all'altezza di piazza di Porta Maggiore. L'uomo era in sella alla sua bicicletta quando è avvenuto l'incidente. Il 74enne, che stava attraversando i viali, è stato sbalzato sul parabrezza del mezzo, per poi cadere a terra. Il mezzo a motore, condotto da un quarantenne, secondo i rilievi della polizia locale stava procedendo nella stessa direzione.