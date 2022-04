Incidente sul raccordo A1/A14: la vittima è un 68enne di Sasso Marconi

L'uomo vittima dell'incidente avvenuto ieri sul raccordo autostradale di Casalecchio di Reno A1/A14 è il 68enne Giuseppe Viscomi. Sua moglie, che era a bordo con lui, si trova all'Ospedale Maggiore in condizioni di media gravità. La coppia di coniugi è residente nel comune di Sasso Marconi. Da quello che si apprende sulla dinamica dell'incidente (al vaglio della Polizia Stradale) racconta come l'auto viaggiasse in quel tratto fra due mezzi pesanti, che poi l'avrebbero "schiacciata". Sul luogo dell'evento, avvenuto intorno alle 17.30 di ieri, sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, le pattuglie della Polizia stradale e il personale della Direzione terzo Tronco di Bologna di Autostrade.