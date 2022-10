Incidente alla rotonda dei polacchi, Orioli: "Valutiamo modifiche"

Non si tratta più di se ma di come. Il Comune di Bologna, dopo l'ennesimo incidente mortale alla cosidetta 'rotonda dei polacchi' (nome ufficiale: Decorati al valor militare) al confine tra San Lazzaro e il Capoluogo, ha deciso di aprire una pratica interna e di vederci chiaro, mettendo allo studio dei correttivi. Lo spiega, senza molti particoari, una nota dell'assessorato alla mobilità, per mezzo della sua responsabile, Valentina Orioli.

GLi uffici hanno "avviato una istruttoria tecnica su quel tratto di strada per valutare come meglio intervenire" spiega il comunicato dove i tecnici individueranno "gli interventi eventuali da adottare, in coerenza con quelli già sperimentati in altre zone della città". Di più non è dato sapere, anche se tra le ipotesi non sono escluse una copertura aerea della galleria scoperta sottostante oppure anche autovelox o dossi dissuasori nei viali circostanti.

Un tratto, quello tra i viali Cavina, Vighi e le vie Giuseppe Dozza ed Emilia che nel recente passato ha contato diversi morti in altrettanti incidenti. Prima di Alessandro Mazza, lo scorso 30 aprile era toccato a due operai perdere la vita, in un incidente quasi fotocopia con l'auto piombata lungo il parapetto e poi incendiatasi.