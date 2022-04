Incidente alla rotonda: auto esce di strada e si incendia, due morti

Sono stati identificati con difficoltà i due occupanti morti bruciati dentro all'auto che questa notte, tra le 2:30 e le 3, ha preso fuoco dopo un'uscita di strada alla cosiddetta 'rotonda dei polacchi', al confine tra Bologna e San Lazzaro.

Sul posto, a notte fonda, sono arrivati i vigili del fuoco, il 118 e il personale della polizia locale, ma per i due, trentenni d origine moldava residenti in provincia, non c'è stato nulla da fare. Il veicolo avrebbe preso fuoco dopo un forte schianto: provenendo da viale Cavina e diretto verso l'autostrada, l'auto sulla quale viaggiavano i due sarebbe entrata sbandando al centro della rotonda, dentro la quale però è collocato il sottopasso per i bus.

Inevitabile l'impatto con il contrafforte in calcestruzzo e la carambola finale, con il mezzo che ha subito preso fuoco rendendo impossibili i soccorsi. Sulle cause dell'uscita di strada è al lavoro la Polizia locale di Bologna: non si esclude la forte velocità, oppure un guasto meccanico o ancora l'improvviso transito di un animale in carreggiata.

Poche ore prima un altro terribile schianto ha coinvolto in autostrada, nel tratto urbano della A14, un camper e un camion. Nell'impatto una donna di 63 anni è morta e un bimbo di nove anni è in prognosi riservata al Maggiore.