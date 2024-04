Incidente nel pomeriggio al confine tra San Giovanni e Sant'Agata

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Tanta paura, le sue auto molto danneggiate ma per fortuna nessuna grave conseguenza sui passeggeri. Si è concluso così l’incidente di questo pomeriggio in via Bergnana angolo via Modena a San Giovanni in Persiceto, quasi al confine con il territorio del Comune di Sant’Agata Bolognese. Un esito molto più fortunato dell'incidente che è costato la vita, a inizio marzo, alla 73enne Lidia Borghesani a San Matteo della Decima, frazione di San Giovanni in Persiceto.

Gli autisti in codice uno all'Ospedale Maggiore

Da quanto riferisce la Polizia Locale, intorno alle 14.40 una delle due auto non avrebbe rispettato una precedenza, andando ad urtare contro un’altra vettura che stava passando in quel momento. Le due persone alla guida sono state portate in pronto soccorso all’Ospedale Maggiore a Bologna per essere medicate. Le condizioni di entrambi i guidatori erano buone, tanto gli operatori del 118 che sono intervenuti hanno attribuito ad entrambi un “codice uno”.