Incidente a Sasso Marconi: trovato morto un anziano

Sorte amara questa mattina per L.B., 89 anni, recuperato esanime poco distanza dalla sua casa dopo una rovinosa caduta sulla piccola scarpata che costeggia l'abitazione. Il fatto si è consumato a ridosso di una scarpata lungo via Tignano, una delle strade che collega Calderino con la Porrettana. L'allarme è stato dato dalla figlia del signore, che -secondo i primi rilievi dei carabinieri- sarebbe scivolato rotolando per una trentina di metri in un ripido prato sottostante.

Sul posto è arrivato il 118 con l'elisoccorso e il soccorso alpino e insieme hanno dovuto compiere delle manovre per portarsi sul punto dove era situato il corpo del signore, che purtroppo era già deceduto. Dopo autorizzazione da parte del Pubblico Ministero di turno la salma è stata recuperata dai tecnici del Cnsas, con tecniche alpinistiche, portata sulla strada carrozzabile e consegnata

all’infortunistica legale che ha provveduto a trasferirla presso l’ Istituto di Medicina Legale di Bologna a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Poco distante invece, si sta cercando un altro 89enne, M.S., scomparso dalla sera prima.