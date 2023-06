Incidente stradale in A14, coinvolte due auto

Un incidente stradale ieri sera ha coinvolto due auto sull'A14 al km 36 in direzione nord. Le squadre dei Vigili del Fuoco sono intervenute attorno alle 22 e 30 e hanno provveduto ad estrarre tre passeggeri da un'autovettura, che sono stati portati in ospedale per accertamenti. Sul posto sono intervenuti anche la Polizia stradale e il personale di Autostrade.

Lo scorso 15 giugno un camion aveva preso fuoco, sempre sull'A14 al km 35 ma in direzione Sud. Nessuna persona era rimasta coinvolta dall'incendio, ma il tratto di strada interessato era stato chiuso per circa 30 minuti per permettere l'estinzione del rogo e la messa in sicurezza della zona.