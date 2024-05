Auto finisce nel canale, estratta con l'autogru dai vigili del fuoco

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Incidente stradale ieri, 19 maggio, a Galliera. Intorno alle 20 una macchina stava viaggiando in via San Venanzio, nella campagna del comune, quando, per cause ancora da accertare, è uscita dalla carreggiata e ha finito la sua corsa nel canale a fianco.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con un’autogru per riuscire a estrarre l'automobile, solo in parte finita nell'acqua. Tanto spavento per la persona alla guida, che non è rimasta ferita ma è stata comunque visitata per precauzione dai sanitari del 118. Le forze dell'ordine hanno effettuato i rilievi di rito

Sempre sulle strade bolognesi, ma stavolta in città, era avvenuto lo scorso 9 maggio lo schianto tra un’auto e un van che trasportava una squadra di calcio di bambini in cui sono rimaste ferite quattro persone. Più grave invece l’incidente che ha coinvolto un 51enne a bordo della sua moto lungo la Futa, rimasto ferito in gravi condizioni.